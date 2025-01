Cani randagi a spasso lungo la Sulcitana 

Ancora pericoli sulla Strada Statale 195 nel tratto del Comune di Pula. Non solo cervi e daini: anche cani di grossa taglia, soprattutto randagi, invadono la carreggiata provocando spaventi e rischi per gli automobilisti. Sono tante le lamentele dei cittadini. I cani possono essere un serio pericolo per chi transita sulla 195 specialmente di notte, quando la visibilità è minore e i segugi cercano di riprendere la via di casa. Un particolare piuttosto importante riguarda le tempistiche degli avvistamenti: la maggior parte avvengono durante il lunedì e il venerdì, all’indomani giorni che posticipano quelli fissati per la caccia.

L’allarme

«I cani scappano perché intimoriti dagli spari o si smarriscono durante le battute di caccia, addirittura alcuni vengono abbandonati volontariamente, – lamenta Alberta Pitzalis, cittadina di Pula fondatrice dell’associazione “L’Oasi dei Cuori Vagabondi” – questo aspetto del randagismo venatorio si sta ripercuotendo in particolare sulla 195. Numerosi sono stati i cani ritrovati agonizzanti o senza vita sulla Statale, secondo le segnalazioni arrivate a noi volontari. Rinnovo il mio appello per la salvaguardia degli animali e invito i cacciatori a muoversi immediatamente al recupero dei cani smarriti».

« I pericoli lungo la 195 strada sono numerosi – alimenta Raul Casoni – I rifiuti abbandonati lungo la strada, attirano animali randagi e domestici. Sarebbe opportuno aumentare i controlli e sensibilizzare maggiormente le aziende e i cittadini riguardo la gestione consapevole dei propri cani che oggi sono diventati un pericolo per la circolazione dei veicoli».

L’amministrazione

Il sindaco Walter Cabasino annuisce: «Quando i cittadini segnalano la presenza di cani o animali sulla strada, contattiamo i responsabili dei canili convenzionati che li recuperano. L’invito ai cittadini è quello di prendersi cura dei propri amici a quattro zampe per evitare il randagismo».

Il dibattito

Dai banchi della minoranza si è espressa anche Ilaria Collu, membro del gruppo “Siamo Pula”: «È necessaria una campagna di sensibilizzazione sia per il non abbandono degli animali, sia per una maggiore sorveglianza e attenzione dei proprietari. La 195 sta diventando sempre più pericolosa. È essenziale da parte dell’amministrazione un intervento che porti avanti dei fatti e non semplici dichiarazioni».

Nella 195 persiste la presenza di cervi e daini sul territorio: l’ultimo episodio, con l’ennesimo cervo investito, è accaduto proprio il giorno di Natale. Nulla di grave, ma un altro grosso spavento per una famiglia di tre persone. Di recente la Regione ha stanziato 500mila euro ai comuni in cui si registrano il maggior numero di incidenti stradali con i cervi. Tra questi anche Pula, dove si sono verificati 96 incidenti in 3 anni, (in uno di questi ha perso la vita un turista». Con questi fondi verranno installati dei dissuasori luminosi posizionate delle recinzioni nei punti a ridosso delle strade in cui si registrano i maggiori attraversamenti di animali. Una soluzione che potrà mitigare anche il disagio dei cani randagi.

