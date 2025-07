Cani pericolosi incustoditi «Più controlli» 

L’ultimo episodio è soltanto di qualche giorno fa: un pitbull e un cane più piccolo vagavano senza custodia nei pressi di via Marconi. Poco prima, stessa scena nel litorale sempre con dei pitbull.

E in città torna l’allarme per le specie pericolose lasciate libere di vagare che non si sa come potrebbero reagire trovandosi di fronte altri cani. Così c’è apprensione soprattutto tra i proprietari che escono con i loro quattrozampe al guinzaglio per fare una passeggiata e rischiano di trovarsi davanti un cane di una razza pericolosa incustodito.

«I controlli vanno fatti alla base» dice la presidente della Bau club onlus che ha in città il rifugio Tana di Bau a Sa Serrixedda Elena Pisu, «non basta sanzionare quando si verifica la mancata custodia, ma quello che serve è intervenire alla base. Chiediamoci perché ci sono persone che possono tenere questi cani se non sono in grado di mantenerli in condizioni di sicurezza? Chi glieli ha dati?». Quello che manca, «è un tracciamento sia delle cessioni, sia delle nascite. Quando si prende un cane o si fa nascere una cucciolata ci dovrebbe essere l’obbligo di microchipparli e di denunciarli. Forse così passerebbe la voglia a molti di detenere cani in grande numero e in condizioni non adatte». Considerato poi che spesso gli organici delle Polizie locali sono ridotti all’osso, aggiunge Pisu, «il Comune potrebbe fare una convenzione con le guardie zoofile dell’Oipa per portare avanti controlli di questo tipo».

