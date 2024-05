Cani padroni del parco giochi 

Capitan Calamaio preda di inciviltà. Nonostante il divieto di accesso per i cani, l’unica area giochi presente all’interno del centro urbano di Lanusei è meta di alcuni proprietari noncuranti del decoro del luogo dedicato ai più piccoli. Non di rado si trovano deiezioni canine sparse nel parco e i giochi con sopra evidenti tracce di urina, infischiandosene del divieto.

Bambini e disagi

Specie con le belle giornate, i bambini approfittano dell’area per giocare all’aria aperta e stare insieme, qualche volta viene anche utilizzata per piccole festicciole di compleanno, ma alcuni proprietari lasciano che i loro amici a quattro zampe facciano lì i loro bisogni, che poi non vengono raccolti. Eppure, in una terrazza poco sotto il parchetto, c’è l’area cani a cui si può accedere o dalle scalette di via Siccardi oppure dal vialetto di Capitan Calamaio e su cui è previsto un intervento di sistemazione con una recinzione e un cancelletto che delimiti per bene l’area, anche in termini di sicurezza per i cani.

I residenti

Gli abitanti del quartiere e le famiglie che frequentano il parchetto e denunciavano la presenza di deiezioni, erano sollevati dal vedere i cartelli di divieto d’accesso per i cani, che comunque hanno a disposizione l’area sottostante. Ma il sollievo è durato poco: cartelli spariti e cani a scorrazzare liberamente per il parco.

Il Comune

L’assessora all’ambiente e vicesindaca Maria Tegas dice: «Tutto viene ricondotto al senso civico. Sta ai proprietari prendersene cura ed evitare che sporchino dove giocano i bambini, o almeno raccogliere le deiezioni con le apposite bustine. Il buon senso dovrebbe spingere le persone ad avere rispetto, a maggior ragione in un’area dove giocano i bambini. Azioni come questa o come l’abbandono dei rifiuti sono una vergogna e denotano poco senso civico». Non succede solo nei parchi, ma anche in pieno centro. Deiezioni nelle aiuole di piazza Vittorio Emanuele, lungo via Roma e nei punti nevralgici della cittadina, come lamentano molti commercianti, costretti a pulire e ripulire l’uscio dell’attività. La vicesindaca prosegue: «È già prevista l’installazione dei bidoni appositi per le deiezioni canine, così i proprietari maleducati non avranno più scuse». Il parco giochi Capitan Calamaio è un’eredità della giunta Ferreli e degli sforzi della comunità per vincere le Cartoniadi, la competizione di raccolta differenziata di carta e cartone di una decina di anni fa. Oggi alcuni volontari se ne prendono cura per non disperdere un bene importante per il quartiere di Su Tauli e per i più piccoli: c’è chi si prende cura dei fiori e del verde, chi innaffia, chi raccoglie le cartacce dimenticate.

