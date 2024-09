Cani nell’area giochi del parco: «Sporcizia e pericoli» 

È polemica nel parco di via Solarussa per il continuo accesso dei cani nell’area riservata ai giochi per le bambine e i bambini.

I genitori preoccupati per la salute e l’incolumità dei propri figli hanno affisso davanti all’ingresso del parco un cartello che, con toni poco eleganti, accusa i padroni degli amici a quattro zampe di lasciare il prato verde pieno di escrementi: «I cani non devono accedere all’area verde neanche al guinzaglio, c’è lo spazio riservato a loro. Non possiamo riportarci a casa i bambini sporchi a causa della loro maleducazione», denunciano i genitori. Diversi mesi fa alcune mamme avevano segnalato questa situazione anche sui social, evidenziando anche in quell’occasione che le feci erano state raccolte dai piccoli che giocavano sul prato.

Insomma una situazione pesante, diventata insostenibile per le famiglie, ma non nuova. Più volte all’ingresso del parco sono comparsi dei cartelli di denuncia. E anche il Comune si è trovato costretto a doverne affiggere uno per ricordare ai padroni dei cani a non accedere all’area verde e di utilizzare solo lo spazio dedicato. Un invito però e non un divieto, dal quale probabilmente nasce la confusione e la negligenza di chi preferisce utilizzare l’area verde invece dello sterrato per i cani.

