Cani nel parco senza guinzaglio, nuove proteste  

I cartelli di divieto ci sono da giugno ma in troppi non li rispettano. I frequentatori del parco dell’ex cimitero lamentano nuovamente che i proprietari dei cani spesso fanno entrare i propri animali nel prato, e addirittura li fanno avvicinare ai giochi per bambini.

«Ho due cani, ma rispetto i divieti», dice Angelo Di Lorenzo, un abitante di via delle Urne, «non di rado vedo cani di grossa taglia, tra cui pitbull. Senza guinzaglio possono creare problemi e spiacevoli inconvenienti». Anna Laura Piu, che vive in via Marcantonio a due passi dal parco, aggiunge che nonostante ci siano numerosi cestini, non tutti raccolgono le deiezioni: «Ho trovato varie volte deiezioni canine in mezzo al prato, ho anche rimproverato i responsabili, padroni maleducati, che per tutta risposta mi hanno insultata dicendo di farmi i fatti miei. Ci vogliono più controlli da parte dei vigili urbani, altrimenti le telecamere non servono a niente».

