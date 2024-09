Cani nei parchi, ordinanza revocata 

A Portoscuso sarà di nuovo consentito portare i cani nei parchi pubblici e nelle aree verdi. Il Tar ha accolto il ricorso dell’associazione Earth contro l’ordinanza firmata lo scorso 28 maggio dal sindaco Ignazio Atzori, nella parte in cui disponeva «il divieto di condurre e lasciar vagare i cani in parchi pubblici, giardini, aiuole, nei letti dei torrenti e in qualsiasi area verde di proprietà della pubblica amministrazione». Un divieto giustificato per tutelare l’igiene pubblica (molte deiezioni canine non venivano raccolte) e la sicurezza delle persone per la presenza di cani di grossa taglia in giro per il paese.

Il ricorso

L’associazione Earth ha presentato ricorso, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza, considerata sproporzionata e irragionevole anche per l’esistenza di normative nazionali che obbligano i proprietari dei cani alla raccolta delle deiezioni, e ravvisando inoltre una limitazione della libertà personale perché ai proprietari di cani viene vietato l’ingresso negli spazi pubblici. Nei giorni scorsi è arrivata la sentenza del Tar che ha dato ragione all’associazione, stabilendo l’annullamento dell’ordinanza nella parte contestata. «L’esigenza di salvaguardare l’igiene pubblica e fronteggiare le situazioni più volte segnalate, consistenti nell’abbandono delle deiezioni canine in luoghi ad alta frequentazione anche da parte di bambini - si legge nella sentenza - richiede altre misure, prima fra tutte l’intensificazione dei controlli e l’applicazione di efficaci e dissuasive misure sanzionatorie. La giurisprudenza ha costantemente affermato che è illegittima un’ordinanza con la quale il sindaco dispone il divieto assoluto di introdurre cani, anche se custoditi, nelle aree destinate a giardini pubblici».

Il Comune

I cani quindi potranno di nuove essere condotti in parchi e aree verdi all’aperto. «Modificheremo l’ordinanza, consentendo l’ingresso dei cani con guinzaglio e museruola - dice il sindaco Ignazio Atzori - questa ordinanza non nasce dalla voglia di imporre divieti contro gli animali ma dalla necessità reale di tutelare la sicurezza pubblica, perché si era registrata la presenza di cani di grossa taglia liberi di andare in giro senza guinzaglio e senza museruola. In questi contesti siamo per la prevenzione, è inutile piangere dopo che succedono le tragedie. Il problema è sentito e reale: abbiamo preferito agire e pensiamo che l’ordinanza sia servita. Ora, con la pronuncia del Tar, la modificheremo ma la nostra attenzione non verrà meno».

