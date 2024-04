Cani maltrattati salvati dai vigili 

Uno ero tutto pelle e ossa, l’altro era legato a un paletto con del filo di ferro. I due poveri cani, ora affidati al personale specializzato di un canile, sono stati messi in salvo ieri pomeriggio a Carbonia con un intervento della polizia locale, del servizio veterinario della Asl e dei vigili del fuoco.

Grazie alle segnalazioni (anche tramite i social) di diversi cittadini per maltrattamenti di animali, gli operatori si sono recati in via Gramsci nel giardino di un appartamento Area (peraltro occupato abusivamente da diversi mesi). La presenza dei vigili del fuoco è stata necessaria perché si riteneva in un primo momento che nell’alloggio non ci fosse nessuno, ma poi l’occupante si è presentato agli agenti coordinati dal comandante Andrea Usai. I veterinari hanno constatato che nel giardino c’erano tre cani. Il primo stava bene ed è stato lasciato ai detentori. Invece sullo stato di salute degli altri due non si poteva dire certo altrettanto. Uno, di piccola taglia, era legato col fil di ferro e rischiava di strozzarsi; l’altro giaceva nel terreno, visibilmente denutrito (a causa di una malattia, avrebbe sostenuto il proprietario) e con difficoltà respiratorie. È così scattato il sequestro giudiziario dopo il nullaosta concesso dalla Procura della Repubblica. I cani sono stati presi in custodia dal canile Shardana di Selargius e sottoposti già alle prime cure secondo le indicazioni dei veterinari Asl. Il detentore, un uomo di 40 anni di Carbonia, così come anticipato dalla polizia locale andrà incontro a una denuncia con l’accusa di maltrattamento di animali. (a. s.)

