«Cani liberi nel parco nonostante i divieti» 

Il cartello è esposto all'ingresso, ben visibile: dice chiaramente che è vietato fari entrare gli animali.

Ma nonostante questo, all'interno del Parco della Memoria - più semplicemente conosciuto come il parco dell'ex cimitero - qualche proprietario continua a portare il proprio cane a passeggiare sull'erba, vicino ai giochi per bambini e addirittura senza il guinzaglio.

Lo denunciano alcuni degli abitanti che risiedono proprio al confine con l'area verde inaugurata a dicembre dell'anno scorso. «Capita non di rado di vedere qualcuno trasgredire questa importante regola», afferma Daniela Faedda, abitante di via delle Urne, «nonostante ci siano le telecamere sembra che a questa gente non freghi nulla».

E aggiunge: «Per questo ritengo ci debbano essere controlli più specifici e soprattutto più frequenti, magari facendo passare una pattuglia della polizia municipale almeno due volte alla settimana, di mattina e anche di sera».

Concorda Severino Matta, un altro residente della zona: «Vorrei che i vigili urbani passassero più che altro di sera, perché è quando fa buio che qualcuno, più di uno in realtà, porta il proprio cane all'interno dell'area nonostante sia severamente vietato. Niente contro i cani, ci mancherebbe, ma per loro ci sono le aree apposite e la gente che abita a Monserrato lo sa».

