Cani incustoditi, multati 19 proprietari 

Prima di tutto il dato positivo: lo scorso anno la Polizia locale non ha registrato casi di aggressioni da parte di cani a persone o altri animali sfociati in denunce.

Resta però il problema di chi lascia gli animali liberi e incustoditi che, oltre a rappresentare una potenziale minaccia specie per bambini, gatti e cuccioli, sporcano strade e marciapiedi perché nessuno raccoglie gli escrementi.Nel 2023 il nucleo di vigilanza dei vigili ha multato 19 proprietari per questo motivo o perché non hanno rispettato l’obbligo di mettere il microchip ai propri cani. Il rischio è sempre alto come ha sottolineato più volte la responsabile della Bau Club Onlus Elena Pisu: «La maggior parte dei cani che si rendono responsabili di aggressioni ad altri cani o alle persone hanno per l’ottanta per cento un proprietario. È raro che possa farlo un randagio che è molto più pauroso e che difficilmente si avvicina all’uomo. Ci vorrebbe un monitoraggio e multe salate, perché se si comincia a punire allora si comincerà a pensarci due volte prima di lasciare gironzolare da soli gli animali».

Nel 2022 c’erano stati i casi di un pitbull che nel centro della città aveva ucciso nella sua fuga tre cani e ferito una persona e l’aggressione ai danni di un cagnolino da parte di due cani di grossa taglia al Poetto.

