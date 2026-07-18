Cani incustoditi in paese, scatta il divieto 

No ai cani incustodi per le vie del paese. «È una situazione - dice il sindaco Emanuele Pes - che sta creando diversi problemi alle attività commerciali, durante gli eventi e crea anche pericoli per coloro che percorrono la pista ciclabile. Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni».

Il primo cittadino ricorda che in paese è presente un ordinanza che vieta di lasciare i cani incustoditi e impone l’obbligo di tenere al guinzaglio e con la museruola quelli di grossa taglia. «Non è accettabile affrontare questo problema ogni due o tre mesi. – dice – Gli animali non hanno colpa: la responsabilità è nostra, dei proprietari che non rispettano regole semplici e di buon senso». Intanto il 21 è prevista una giornata dedicata alla microchippura. «Con gli amministratori – prosegue Pes – e la polizia locale valuteremo l’inasprimento delle sanzioni e la possibilità di accalappiare i cani vaganti con i costi a carico dei legittimi proprietari». (f. m.)

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