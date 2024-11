Cani incustoditi, giro di vite del Comune 

Un padrone spesso ce l’hanno ma vengono lasciti liberi di vagare per il territorio mettendo a repentaglio la sicurezza delle persone o degli altri animali: il Comune dice basta ai troppi cani che vagano indisturbati per le vie di Capoterra e dà il via libera a un censimento canino. Per dare un giro di vite al fenomeno, polizia locale e barracelli hanno effettuato oltre trenta controlli sul territorio.

Cattive abitudini

Roberta Maxia, comandante della polizia locale, spiega come il problema dei cani lasciati liberi per strada non sia legato esclusivamente al randagismo: «Paradossalmente la maggior parte dei cani che vagano per strada un padrone ce l’hanno eccome, ma gli animali vengono lasciati libero, un comportamento irresponsabile che non possiamo più tollerare. Questa libertà ha causato di recente l’aggressione di una donna da parte di un animale incustodito e, nei giorni scorsi, un cucciolo si è salvato per miracolo dalle fauci di due cani di grossa taglia. Le telefonate per segnalare i cani scappati da casa si moltiplicano, chiediamo ai cittadini di dare la massima attenzione. Intanto, per aggiornare l’anagrafe canina e combattere il randagismo, il prossimo 29 novembre organizzeremo con la Asl una giornata di microchippatura gratuita a Maddalena spiaggia».

L’avvertimento

Il sindaco, Beniamino Garau, spiega che non verranno più tollerate le presenze di animali da compagnia liberi nel territorio: «Quello che è accaduto nei giorni scorsi a quel cane di piccola taglia poteva succedere anche a un bambino, non è accettabile che chi possiede animali, specie di grosse dimensioni, non si preoccupi di vigilare su di essi: questi atteggiamenti rischiano di causare procedimenti penali. I controlli da parte della polizia locale e dei barracelli proseguiranno: per chi non rispetterà le regole scatteranno le sanzioni amministrative». Katiuscia Garone, assessora al Benessere animale sottolinea l’importanza del censimento canino: «Vigili e barracelli stanno portando avanti un lavoro molto importante, i controlli stanno avvenendo sia a domicilio che per strada, l’obiettivo è evitare che i cani si aggirino indisturbati per strade e azzerare il randagismo, fenomeno che oltretutto costa ogni anno alle casse comunali parecchie migliaia di euro per il mantenimento degli animali in strutture private. L’obiettivo principale della Giunta è garantire il benessere animale, ecco perché organizziamo abitualmente giornate di microchippatura; abbiamo anche istituito le aree di sgambamento e individuato una spiaggia per i cani».

