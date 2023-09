Cani in passerella, oggi la sfilata 

È tutto pronto a Santa Giusta per ammirare i cani di diverse razze che sfileranno anche questa volta in passerella. Oggi nel parco di Cirras andrà in scena l’esposizione internazionale canina della Sardegna. L'evento che ogni anno attira tantissimi appassionati degli amici a quattro zampe è organizzato dal gruppo cinofilo Oristanese “Sergio Lapi” in collaborazione con il Comune guidato dal sindaco Andrea Casu. Anche quest'anno la giuria è composta da esperti internazionali come Giulio Bezzecchi, Pierluigi Buratti, Maria Ceccarelli, Massimo Favo, Antonino La Barbera, Jelena Musikic, Giovanni Pentenero, Pietro Nurra e Bruno Maffezzoni. La manifestazione prevede alle 8 l’ingresso degli espositori, dalle 9 in poi i giudici inizieranno le loro valutazioni; alle 14.30 ring d’onore. Durante la mattinata ci sarà una dimostrazione pratica delle attività delle unità cinofile della polizia di Stato e del centro cinofilo Enti Shardana. Durante la serata saranno assegnati i premi, ci saranno anche quelli alla memoria per ricordare varie figure tra cui Sergio Lapi, ideatore dell’esposizione canina. ( s.p. )

