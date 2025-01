Cani, gatti e cavalli alla benedizione degli animali 

Cani, cavalli e anche alcuni gatti devotamente in silenzio ieri mattina assieme ai loro rispettivi proprietari per partecipare alla tradizionale benedizione degli animali.

Nella chiesa dei Cappuccini a Oristano si è svolta coma ormai succede da diversi anni, la tanto attesa cerimonia. Padre Gian Luca Longobardi ha celebrato la messa dei bambini e subito dopo nel cortile della chiesa si è svolta la benedizione degli animali. Presenti per l’occasione anche le due pariglie dei Componidori della Sartiglia 2025. Per San Giovanni il capocorsa, Diego Pinna, accompagnato da Pietro Putzulu e Angelo Porta; mentre per Sa Giuseppe, Salvatore Aru, guida dei Falegnami, con al suo fianco in pariglia Antonio Giandolfi e Stefano Spiga.

Una momento molto sentito in città quello che ieri si è vissuto dai Cappuccini, confermato dalla numerosa partecipazione di famiglie, giovani, curiosi e naturalmente piccoli e grandi animali al seguito. Padre Gian Luca ha voluto benedire singolarmente ogni “ospite” arrivato nel grande cortile con il proprietario.

«Gli animali sono i nostri migliori amici e dobbiamo imparare a rispettarli e amarli sempre», ha concluso.

