Cani fatti a pezzi, c’è la taglia 

Una taglia di quattromila euro sul responsabile dell’uccisione dei due cuccioli fatti a pezzi nei giorni scorsi a San Gavino e una denuncia contro ignoti per maltrattamento di animali presentata ai carabinieri dalla donna che se ne prendeva cura. La macabra vicenda ha fatto il giro d’Italia, suscitando l’indignazione e l’intervento dell’Associazione italiana difesa animali e ambiente, che a sede a Pregnana Milanese, a 20 chilometri dal capoluogo lombardo. «Quello che è successo a San Gavino – dichiara il presidente del sodalizio, Lorenzo Croce – è un crimine efferato compiuto da persone senza scrupoli che potrebbero, con la stessa facilità, uccidere altri animali o persone. Per questo motivo nei prossimi giorni faremo denuncia formale. Intanto mettiamo a disposizione una ricompensa di 4.000 euro che sarà pagata a chi con la sua denuncia e testimonianza formale rilasciata ai termini di legge alle forze dell'ordine aiuterà a individuare e far condannare in forma definitiva il responsabile o i responsabili».

La volontaria

La mamma dei due piccoli uccisi, insieme agli altri tre scampati alla strage, sono custoditi nel canile Dog Hotel di Assemini, convenzionato con il Comune di San Gavino. Da mesi la famigliola di randagi era seguita e nutrita con amore da Nerina Siddi, una volontaria sangavinese di 66 anni, e da altre amiche degli animali. «Ho visto questa cagnolina circa sei mesi fa – racconta Siddi – e le ho sempre portato da mangiare nei pressi del supermercato Lidl. Nel periodo in cui era gravida non le ho fatto mancare il pollo e la pasta, i suoi cibi preferiti. Poi si è trasferita non lontano dalla nuova stazione ferrovia, all’altezza di un canneto. Ogni giorno le cambiavo l’acqua. Le avevo dato il nome “Vieni”, e quando la chiamavo si avvicinava sempre. I suoi cinque cuccioli, ora di circa due mesi e mezzo, col tempo sono cresciuti: tramite una mia amica ho segnalato via pec la loro presenza all’amministrazione comunale per sollecitare un intervento della Asl e ho cercato più volte di avere un colloquio col sindaco senza riuscirsi, mentre ho incontrato l’assessore delegato Fabio Orrù circa un mese fa. Alcuni giorni fa ho visto “Vieni” molto agitata: io stessa ho rinvenuto la parte del corpo di uno dei cagnolini (una femmina meticcia che chiamavo “Nocciolina”). Lei stessa, scossa, mi ha portato la carcassa di un altro dei suoi cuccioli, un maschietto, anche questo di color nocciola, trascinandolo con la bocca».

Denuncia in caserma

Nerina Siddi ha presentato ai carabinieri di San Gavino una denuncia contro ignoti per maltrattamento e uccisione di animali. Quella a cui ha assistito è una scena da film dell’orrore: «Ho rinvenuto – racconta – solo la parte inferiore delle due povere bestie, che risultavano tagliate di netto all’altezza della pancia. Nonostante le mie ricerche sul posto, non ho rinvenuto le altre due metà. Da mesi segnalavo questa situazione chiedendo l’intervento dell’amministrazione comunale ma il sindaco mi ha risposto solo alcuni giorni fa. Invece si è sempre mostrato molto attento Francesco Marras, uno dei componenti della polizia locale. Spero che gli autori di questo gesto orribile vengano trovati e puniti».

