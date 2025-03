Cani e gatti uccisi, adesso è allarme 

Non era ancora freddo il corpo di un micio trovato in un prato del quartiere Dedalo, che un altro corpicino senza vita è stato notato dall’altra parte della città, nel parchetto di piazza Fra Ignazio da Laconi. Cresce l’allarme a Sestu su questi fenomeni , così come la rabbia e l’indignazione della stragrande maggioranza dei bravi cittadini e dei volontari. E non si contano gli abbandoni; solo ieri una cucciolata di otto cagnolini è stata ritrovata in una stradina sterrata ancora in zona Dedalo, salvata grazie alla Polizia Locale, chiamata dai residenti.

La situazione

«Sono scomparsi troppi gatti», racconta Stefania Sapienza, una delle volontarie più attive, «e altri ne abbiamo trovati morti purtroppo. Adesso siamo davvero stufi. Mi sono sentita con altre volontarie, organizzeremo una raccolta firme, chiameremo la televisione, faremo di tutto per farci sentire. Vogliamo che il Comune ci aiuti a contrastare il randagismo con sterilizzazioni, bisogna adottare misure contro la violenza e uccisione degli animali, sensibilizzare gli abitanti, le leggi ci sono. Io stessa ho intenzione di aprire un gattile in futuro». Si occupa da tempo di animali anche Silvia Marroccu, che gestisce il Rifugio Amico Mio, nella campagna della città e ospita decine di cani che aspettano solo di trovare una famiglia.

Sterilizzazione

«Interveniamo in varie zone della Sardegna, abbiamo salvato cani maltrattati, abbandonati. Bisogna ricordare l’importanza della sterilizzazione dei cani da pastore. Se gli allevatori sterilizzano le femmine evitano problemi di salute, litigi, e di doversi occupare delle cucciolate. Il cane sterilizzato non cambia carattere, rimane interessato alla custodia del gregge, senza avere distrazioni; noi possiamo aiutare a sterilizzare, anche se i finanziamenti della Regione dallo scorso anno sono quasi finiti. Il numero degli abbandoni è sempre alto, non saprei quantificare, ma so che si può evitare tutto questo, se solo si cambiasse la mentalità di alcune fasce della popolazione». Accade spesso anche in campagna, con maggiori rischi per gli animali e per qualche automobilista che se li trova davanti, all’improvviso. Lo scorso anno una cucciolata abbandonata vicino al fiume scatenò una vera gara e propria di solidarietà.

Il Comune

Anche il Comune prova a contrastare il problema: il servizio di recupero animali randagi resta attivo e ogni anno fa registrare spese maggiori. Tuttavia, è prevista anche una campagna di sterilizzazione, che verrà definita nei dettagli non appena sarà approvato il bilancio, anche se non si conoscono i tempi dell’operazione. La speranza dei volontari è che accada quanto prima.

