Cani e gatti, sì alla nomina di un garante 

Un garante degli animali, campagne per le adozioni e un’oasi felina. Sono tre degli obiettivi che si è posto l'assessorato guidato da Luisa Giua Marassi, che ha anche la delega alla gestione faunistica. Il 3 ottobre l'assessora e la Commissione consiliare benessere animale hanno fatto un sopralluogo al canile comunale di via Po per capire qual è la situazione.

«Verrà indetta una manifestazione d’interesse per la nomina di un nuovo garante degli animali», spiega Marassi. «Sarà un filtro tra la cittadinanza, le associazioni e i nostri uffici. Quanto al canile di via Po è al completo, c’è qualche box libero solo in isolamento. Ci sono 90 cani provenienti da Cagliari in un canile di Assemini il cui appalto è in scadenza ma la procedura di gara è stata già pubblicata e il nuovo durerà sei anni. Poi stiamo organizzando una giornata di microchippatura e sterilizzazioni e campagne di adozioni».

Un’altra questione è quella che riguarda i gatti. Marassi elogia il lavoro delle volontarie e dei volontari che si occupano dei felini nelle varie colonie del capoluogo, «svolgono una funzione sociale importantissima perché si occupano di accudirli e catturarli per farli sterilizzare» e promette che i gatti presenti a Sant'Elia verranno portati in un luogo sicuro prima che lo stadio venga demolito. Nascerà anche la prima oasi felina. «Una volta recuperati i soldi, individueremo l'area verde adatta, che sarà recintata e attrezzata al meglio per ospitare i gatti in un luogo sicuro».

RIPRODUZIONE RISERVATA