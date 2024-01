Cani e gatti nella tomba coi padroni: c’è l’ok 

Cani e gatti potranno presto essere seppelliti nelle tombe accanto ai loro padroni nel cimitero di via Giulio Cesare. Il Comune ha infatti inserito un articolo specifico nel nuovo regolamento cimiteriale che approderà a febbraio in Commissione e poi in Consiglio comunale per l’approvazione. Un passaggio obbligatorio ma scontato: sulla questione sono tutti d’accordo, maggioranza e opposizione.

L’assessora

In Commissione - presieduta dal consigliere Ignazio Tidu - se n’è già discusso. «Fin dalla mia nomina», spiega l’assessora Paola Piroddi che che delega sia al Benessere animale che ai servizi cimiteriali, «ho sempre avuto il sostegno del sindaco Tomaso Locci, dei colleghi di Giunta e dei consiglieri sulla proposta di consentire che le ceneri degli animali da affezione possano essere tumulate insieme alle spoglie del proprio padrone con cui hanno trascorso la loro vita. La proposta è stata inserita nella bozza del nuovo regolamento cimiteriale».

La nuova norma

L’articolo in questione, il numero 54, è dedicato agli “animali d’affezione” e prevede che «possano essere sepolti nello stesso loculo del padrone, ovviamente riposti in una teca separata», spiega Piroddi, che entra più nel dettaglio: «Il contenitore delle ceneri dell’animale dovrà differenziarsi da quello delle ceneri umane con una targhetta identificativa che riporti la dicitura “ceneri animali”. Occorrerà fare richiesta in vita o scriverlo su un testamento. Secondo la nostra proposta, anche i familiari o gli eredi del defunto potranno decidere se seppellire il cane o il gatto vicino al padrone defunto. Laddove il proprietario dell’animale lo desideri, sarà ammesso anche inserire sulla lastra una piccola placca con il riferimento al nome del proprio quattro zampe». Soddisfatto il sindaco Locci: «Veniamo incontro ai tanti cittadini che ci hanno fatto questa richiesta».

I proprietari

Rita Ancis ha perso il marito due anni fa. Il suo labrador ha 14 anni ed è malato: «Da quando è mancato mio marito, Sansone si è lasciato andare. Lo adorava, quando lo porto in cimitero non vuole mai andare via. Seppellire le ceneri accanto a mio marito sono sicura sarebbe anche il desiderio del mio cane». Carmine Fodde, padrone di un bulldog francese, la pensa allo stesso modo: «È giusto che si possa far riposare i nostri quattro zampe accanto ai loro amici umani». Ignazia De Mattei ha un desiderio: «Seppellire il mio barboncino vicino a me. Se andrà via prima lui, terrò le ceneri in casa e spero che il sogno diventi realtà». Monserrato potrebbe essere il primo Comune ad adottare questa iniziativa. A giugno dell'anno scorso è approdata in Consiglio regionale una proposta di legge della consigliera Laura Caddeo proprio per dare questa possibilità nei cimiteri sardi. Ma Monserrato ci ha già pensato.

