Cani e gatti, il 64% dei cagliaritani ne ha uno in casa 

Cagliari città degli amanti degli animali. A confermarlo la recente ricerca di Changes Unipol, elaborata da Ipsos, che svela il legame profondo tra i cagliaritani e i loro amici a quattro zampe, con il 64 per cento dei residenti che possiede un animale domestico, rispetto al 56 per cento della media nazionale.

Una città decisamente “pet friendly”, dunque. Dove tra l’altro il 78 per cento dei cittadini considera il proprio cane o il proprio gatto un componente della propria famiglia a tutti gli effetti.

Il fenomeno

«Questi numeri sono condizionati anche dal randagismo, è facile in Sardegna o al Sud uscire e trovare per strada un cane o un gatto che ci portiamo a casa. Così come sono tante le cucciolate casalinghe regalate o vendute. Così come è più facile anche adottarlo in canile perché ci sono ancora pochi controlli», spiega Ilaria Galici dell’associazione “La strada verso casa”.

Un amore quello per gli amici a quattro zampe che si traduce in tempo e in cura: i cagliaritani dedicano in media due ore al giorno ai propri animali.

E questo ha molti benefici: il 50 per cento degli intervistati afferma infatti che la compagnia di un animale porta felicità mentre il 49 per cento ritiene che migliorino la qualità della vita. Nonostante il desiderio di condividere ogni momento con loro, solo 4 proprietari su 10 viaggiano spesso con il proprio cane o gatto: tra le principali difficoltà riscontrate l'accettazione nelle strutture ricettive (38 per cento) e le complessità logistiche del viaggio (29 per cento).

Spese e felicità

Sebbene possedere un animale domestico comporti dei costi – con una spesa media annua di circa 940 euro – i vantaggi superano di gran lunga gli svantaggi. I cagliaritani riconoscono che vivere con un cane o un gatto migliori lo stato d’animo e la salute mentale e soprattutto la loro presenza sia una risorsa per le persone con disabilità. Eppure, il 29 per cento degli intervistati evidenzia il peso delle spese per il mantenimento e le cure veterinarie.

C’è un altro aspetto interessante che emerge dalla ricerca e riguarda il dibattito sulla denatalità. A Cagliari, quasi tre cittadini su dieci ritengono che gli animali domestici siano visti come “sostituti” dei figli, anche se il 59 per cento degli intervistati non condivide questa visione. La maggior parte, infatti, è convinta che la presenza di un animale non potrà mai sostituire la gioia di avere un figlio. Tuttavia, il 78% degli intervistati non crede che gli animali domestici siano una delle cause della denatalità in Italia.

