Cani e gatti abbandonati: Sos dai rifugi 

Nei loro occhi e nelle loro code c’è l’affetto, il calore che sanno dare a modo loro, incondizionatamente, e che aspettano di ricevere magari da una famiglia. Sono tanti a Sestu i cani e gatti di cui si prendono cura volontari, che lo fanno solo per passione. Ma hanno bisogno di aiuto.

I volontari

Lo racconta Silvia Marroccu, che gestisce il rifugio Amico Mio, o Valeria Orrù, che si occupa di una colonia felina in via Cilea, mentre la sorella Romina ne segue un’altra in via san Gemiliano. «Abbiamo tra i venticinque e i trenta cani», racconta Silvia, «con box e casette coibentate, spazi per giocare». Un’oasi felice per Spinny e Brad, che prima avevano conosciuto solo la catena e un tozzo di cibo da chi aveva la faccia tosta di chiamarsi padrone: «Li abbiamo accolti e vivono con noi. Hanno impiegato tanto per fidarsi, e oggi non ci lascerebbero mai, ma sono sereni. Salvare un cane non cambierà il mondo, ma cambia il suo».

Il rifugio, situato nella campagna di Sestu, accoglie i cani che non possono più stare in un canile, quelli di cui la famiglia non si può prendere cura o che non ne hanno più una, perché magari il padrone anziano è venuto a mancare; o casi estremi come quello di Spinny e Brad. E si occupa anche di adozioni.

Le difficoltà

Pure Valeria Orrù chiede una mano: «Solo nella mia colonia sono trenta gatti, abbiamo bisogno di cibo, ma anche di aiuto per sterilizzare, anche una scatoletta può fare la differenza. A volte mi sento frustrata, perché non sai mai se troverai il necessario». Trenta code che si alzano all’unisono quando arriva la loro mamma umana: «Lo faccio da sempre, sono praticamente nata con questa passione, mi danno vita, gioia». E tra i gatti, guarda con particolare affetto a “Mammy”, una dolcissima gattina color miele di cui prima si occupava un signore anziano, e che trovava il coraggio di avvicinarsi alle case con i suoi cuccioli, per poterli sfamare. «Per loro abbiamo trovato una casa, ma per lei non ancora; è sempre lì ad aspettarmi. È da sterilizzare ma purtroppo non ho i mezzi». Mentre per Silvia l’incontro con questa passione è nato «dopo aver salvato un cane, così ho conosciuto i volontari del rifugio». Oltre al cibo, «c’è tanto da fare. Noi aiutiamo anche i padroni di cani per sterilizzare e microchip, è importantissimo se no si creano branchi pericolosi per loro stessi, per gli altri animali e persone», continua.

Richiesta di aiuto

Per aiutare Valeria e Romina è sufficiente contattarle sui social, mentre il rifugio Amico Mio ha messo online le informazioni su come donare, tramite iban o col cinque per mille, o anche una lista desideri su Amazon. Ma soprattutto: «Cerchiamo volontari. Non serve tanto a parte dedicarci una mattina alla settimana, amare i cani e saperne gestire tanti insieme, non temere né il chiasso né la fatica perché c’è tanto da fare», continua Silvia. Pure il Comune non resta a guardare: «Abbiamo in programma una giornata da dedicare a microchippatura e sterilizzazione, con l’aiuto della Polizia Locale», promette l’assessore al Sociale Mario Alberto Serrau.

