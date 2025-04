Cani da seguita, ecco i migliori 

Il Grighine ha ospitato le verifiche zootecniche su terreno per i cani da seguita su cinghiale categoria singolo, organizzate dalla Società italiana pro segugio di Oristano. Nei terreni messi a disposizione da Forestas ad Allai, Ruinas, Siamanna e Siapiccia, 45 i cani giudicati dagli esperti dell’Ente nazionale della cinofilia italiana. «Tanti hanno ottenuto la qualifica valida per la proclamazione di campione Italiano, a dimostrazione dell’ottima qualità dei terreni - spiegano dalla sezione di Oristano di Pro Segugio. A spuntarla il segugio maremmano Orso della Foresta di Vallombrosa di Marco Verzola proveniente dalla Campania che si è aggiudicato il 1° posto e il certificato di attitudine al campionato Italiano, 2° Metallo, segugio maremmano di Piero Fadda di Bultei che ha confermato l’alta preparazione. Terzo posto per Maya segugio maremmano, di Elio Atzeni. ( a. o. )

