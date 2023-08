Cani da salvataggio sulle navi di soccorso 

Un disciplinare per consentire e regolare la partecipazione delle unità cinofile della Scuola italiana cani salvataggio (Sics) alle operazioni di ricerca e soccorso in mare della Guardia Costiera.

L’accordo è stato sottoscritto ieri, nella sede storica della Direzione Marittima, dal comandante della Capitaneria di Porto di Cagliari Mario Valente e dal responsabile della Sezione Sardegna della Scuola Maurizio Basciu.

«Il disciplinare – hanno spiegato - definisce, a livello operativo, i principi di partecipazione del personale e delle unità cinofile della S.I.C.S. Sardegna, alle operazioni di ricerca e soccorso a bordo di unità navali della Guardia Costiera e all’attività di pattugliamento a terra nel periodo estivo fino al 30 settembre 2023». Gli istruttori brevettati e i cani addestrati al salvamento in mare, assicureranno ausilio al personale della Guardia Costiera impegnato nell’operazione “Mare Sicuro 2023”, sulle unità navali degli Uffici Marittimi dipendenti dalla Capitaneria di Porto di Cagliari (anche Arbatax, Carloforte, Portoscuso e Sant’Antioco) e lungo gli arenili, per incrementare la possibilità di assistenza ai bagnanti in difficoltà e in occasione di emergenza di Protezione Civile.

