Cani da caccia in un dirupo salvati dai Vigili del fuoco 

Inseguivano forse una preda sui Tacchi di Ulassai, ma sono finiti in un dirupo. La vita di Rocky e Bobo, cani da caccia di Fabio Mura di Jerzu, è salva grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco di Lanusei. Finita la battuta Mura ha richiamato i suoi cani, non vedendoli arrivare, li ha localizzati grazie al Gps. Gli animali risultavano a settecento metri da lui, in mezzo al bosco fitto e non si muovevano.

Ho pensato fossero stanchi – ha raccontato il cacciatore – ho deciso che sarei tornato il giorno dopo all’alba per riportarli a casa». La mattina seguente Mura è tornato sul posto, ed è andato a recuperare i suoi animali. «Solitamente Bobo e Rocky tornano sempre dove li avevo slegati – ha proseguito Mura – ma lì non c’erano e mi sono allarmato. Continuavo a vederli fermi nello stesso posto e ho pensato al peggio. Ho provato ad avvicinarmi, pareva che i miei cani fossero in fondo al burrone, ma negli ultimi dieci metri ho sentito il rumore dei loro campanelli».

I segugi, dopo una notte all’addiaccio, erano intrappolati su un piccolo spuntone di roccia, a otto metri dal loro padrone, in bilico su un baratro di settanta metri. Non potendoli salvare da solo Fabio Mura è tornato indietro e ha dato l’allarme. «Ho chiamato i Vigili del fuoco, solo loro potevano salvarli. – ha concluso Mura – Sono arrivati in meno di mezz’ora e sono stati bravissimi, grazie a loro ho di nuovo i miei cani. Sono stanchi ma stanno bene e sono ben accuditi».

