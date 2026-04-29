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Sinnai.
30 aprile 2026 alle 00:11

Cani da adottare, le foto nel sito web del Comune 

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L'assessorato alla tutela del benessere animale, la Polizia locale e il settore Comunicazione istituzionale del Comune di Sinnai hanno avviato un nuovo progetto con l'obiettivo di promuovere l’affido dei cani ritrovati nel territorio di Sinnai e ospiti presso il canile Shardana. L’obiettivo è quello di offrire loro una nuova famiglia e migliorare il loro benessere. È possibile visitare gli ex randagi nel canile dal lunedì al sabato, dalle ore 10 alle 12.30. Una iniziativa che potrebbe avere un successo anche in considerazione dei numerosi randagi che periodicamente vengono affidati da Comune allo stesso canile.

Tutti i cani verranno affidati in regola con le vaccinazioni e dotati di microchip già sterilizzati. Proprio in questo contesto, «nel sito istituzione del Comune- ha detto l’assessora Michela Matta- è stata istituita una nuova sezione online dedicata ai cani ospitati presso il Canile Shardana. Attraverso foto e descrizioni, si possono individuare cani attualmente adottabili e trovare quello più adatto alle persone interessate. Le schede dei cani saranno aggiornate ogni 2 settimane una scelta importante: non sempre un cucciolo è la soluzione ideale. Anche cani adulti o più avanti con l’età possono rivelarsi compagni perfetti, ad esempio per persone anziane o per chi cerca un animale più tranquillo». (r. s.)

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