Cani da adottare, bando a rischio 

Il rischio di un buco nell’acqua è concreto. La manifestazione di interesse bandita dal Comune per sistemare gli oltre cento cani tenuti in un’abitazione privata nella zona di Santu Lianu, presa in affitto da una 52enne sotto sfratto, almeno per il momento non sembra infatti in grado di coinvolgere i volontari.

A confermarlo sono le stesse associazioni a cui è rivolto l’appello, già alle prese ogni giorno con le tante emergenze di canili e rifugi che scoppiano e per cui la gestione di altri animali, peraltro problematici e in condizioni non ottimali, non sembra fattibile.

Scetticismo

«Le associazioni sul territorio regionale e nazionale vivono già un situazione drammatica» spiega la presidente della Bau Club Onlus Elena Pisu che gestisce anche il rifugio Tana di Bau a Sa Serrixedda, «abbiamo già un carico eccessivo e non è proponibile prendere altri cani alle condizioni poste. Si doveva stare più attenti a questa situazione e questa persona doveva essere fermata prima che si arrivasse a questo punto». Poi consiglia: «Si prenda esempio da quanto fatto dal sindaco di Barrali tempo fa, che garantì una quota per il mantenimento di un anno per ogni cane». Soluzione caldeggiata anche da Monica Pais presidente di Effetto Palla Onlus: «In quel modo si riuscì a svuotare il canile, conferendo alle associazioni un ruolo pubblico, che faceva rete e funzionava. Perché sistemare 110 cani con patologie e che vanno smistati in ambienti dove procedere al loro recupero, non è semplice. Non ho dubbi che questa manifestazione di interesse andrà deserta».

Situazione grave

Stando alle relazioni dell’Asl e della Polizia locale che hanno effettuato i sopralluoghi nella casa di Santu Lianu, la maggior parte dei cani, «presenta un evidente magrezza, problemi dermatologici e diverse lesioni riconducibili a lotte tra loro». Inoltre «si sono riprodotti negli anni senza controllo, facendone crescere in modo spropositato il numero. Ci sono poi problemi relativi al benessere e alla detenzione degli animali e per le persone che vivono lì perché condividono gli stessi spazi abitativi ininterrottamente».

Emergenza continua

Ma trovare una soluzione al momento sembra davvero un’impresa. «Noi volontari ci troviamo già in condizioni critiche» dice Elisabetta Podda del rifugio “La Casa di Bingo” di Capoterra, «come potremmo accollarci anche questi cani? Io di certo posso dire fin da ora che non parteciperò alla manifestazione di interesse. Anche perché si tratta di cani problematici che vanno recuperati in un certo modo. Ma non sarebbe più semplice trovare uno spazio, una struttura solo per questi cani, e darla in gestione?».Anche Silvia Marrocu di “Amico Mio” di Sestu, rileva che «la situazione è molto difficile. Noi magari potremmo prendere due o tre cani, in base ai nostri spazi». Nel frattempo l’Asl assieme al canile convenzionato Shardana dovrà procedere entro gennaio alla sterilizzazione di settanta femmine, andandole a prelevare cinque per volta.

