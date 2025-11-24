VaiOnline
San Giovanni Suergiu.
25 novembre 2025 alle 00:21

Cani: «Chiederò alla Todde di venire qui per opporsi alla discarica» 

«Chiederò alla presidente della Regione Alessandra Todde di venire qui a parlare con voi: ha dichiarato di essere contraria a questa cava e con tutti noi dovrà cercare di risolvere il problema». Sono le parole di Emanuele Cani, assessore regionale all’Industria, che ieri ha partecipato all’affollatissima assemblea che si è svolta a Is Urigus contro la realizzazione della discarica nella cava alle porte del paese.

«Da cittadino del Sulcis – ha dichiarato – ritengo inconcepibile che in questo territorio nasca altra discarica. Mi batterò con tutte le mie forze per far sì che questa nuova realizzazione non avvenga». L’assessore ha affrontato il grosso problema della cava attiva e della possibilità di revoca della concessione mineraria, facendo emergere che «la revoca non basterebbe a scongiurare la realizzazione della discarica. Sto verificando tutti gli atti e le procedure per fare i primi importanti passi. Dobbiamo fare la battaglia per evitare la realizzazione della discarica in una cava attiva – ha concluso Cani - ma anche in una cava dismessa».

