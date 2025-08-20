VaiOnline
Lanusei.
21 agosto 2025 alle 00:21

Cani avvelenati al Seleni, ora è allarme rosso 

È allarme tra i proprietari di cani dopo i decessi avvenuti nei giorni scorsi al bosco Seleni. Preoccupazioni che hanno portato il Comune ad avvisare chi frequenta la zona con gli amici a quattro zampe. «Sono stati segnalati decessi di cani dopo la frequentazione del Seleni - si legge - le cause non sono ancora accertate e non vi è alcuna conferma circa la presenza di bocconi avvelenati. Invitiamo alla massima prudenza». Quel che è certo è che fino ad ora almeno due cani sono morti con chiari sintomi da avvelenamento. Non è chiaro da cosa. Nora, Border Collie di 4 anni, ha annusato qualcosa senza ingerirla e dopo è stata male. È morta tra atroci sofferenze. Il calvario di un altro cane è stato raccontato sotto la nota social dell'ente: «È stato tenuto al guinzaglio per tutta la passeggiata, siamo stati attenti che non mangiasse nulla, corsa dal veterinario, nulla da fare». E l'appello: «Chiudete l'accesso fino a quando non si chiariscono le cause». Un'altra testimonianza: «Il 18 agosto siamo stati lì con il nostro cane e lo abbiamo dovuto portare con urgenza da un veterinario in quanto ha dato di stomaco e poi non si reggeva più in piedi. Adesso è sotto osservazione». L'invito del Comune: «Tenere i cani al guinzaglio, evitare che ingeriscano erba, piante o sostanze sconosciute, segnalare immediatamente bocconi o materiali sospetti».

