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Tortolì.
08 ottobre 2026 alle 00:27

Cani antidroga sui pullman degli studenti 

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I cani hanno annusato zaini e angoli della piazza, mentre i militari hanno identificato alcune persone. Sarebbero stati alcuni genitori, preoccupati per quanto stava accadendo alla fermata dei pullman, a far scattare il blitz antidroga in piazza Fra Locci.

Ieri mattina, intorno alle 8, è scattato il blitz. Al capolinea dei pullman dell’Arst è arrivata una pattuglia della Guardia di finanza della compagnia di Arbatax con l’unità cinofila. I militari hanno iniziato a controllare zaini, bagagli e documenti dei ragazzi in attesa alla fermata e a bordo dei mezzi pubblici.

Un’operazione mirata alla prevenzione e al contrasto del trasporto e dello spaccio di sostanze stupefacenti, in un punto frequentato ogni giorno da centinaia di persone tra pendolari, studenti e viaggiatori diretti verso Tortolì, Lanusei e i centri dell’interno.

Il tutto rientra nell’attività di controllo del territorio disposta nelle zone più frequentate dai giovani.

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