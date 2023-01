Cani aggressivi, raffica di sanzioni 

La prova di tutto questo è nelle multe emesse dalla Polizia locale da gennaio a dicembre. Mai così tante: 25 verbali per omessa custodia dei cani ma anche per il mancato rispetto del benessere dell’animale, ossia per cani tenuti in gabbia, in catena o in balconcini di pochi metri quadri. «E tantissime» spiegano gli agenti del nucleo di vigilanza ambientale della Polizia locale, «sono state le catture per cani scappati o feriti e anche per gatti feriti. In canile attualmente ci sono circa 400 cani».

Perché la moda di aprire i cancelli, starsene a casa e fare uscire i propri animali, continua a dilagare e pazienza se oltre a sporcare strade marciapiedi, nel loro cammino i cani possono far danni. Così come c’è chi continua a portare a spasso specie potenzialmente aggressive come pitbull, senza guinzaglio e senza museruola, andando persino nei parchi pubblici a seminare il panico.

La lista purtroppo questa volta è lunghissima. Mai come nel 2022 cani lasciati liberi di vagare nel territorio e persino in centro città, senza padrone e senza controllo, hanno seminato il panico, ferito i proprietari di altri animali e sbranato altri cani.

Le sanzioni

Troppi casi

Uno degli episodi più gravi risale a qualche mese fa tra piazza Azuni e via Marconi. Un pitbull si era avventato su alcuni cani uccidendone due. Il terzo si era salvato per miracolo e in quel caso il cane aveva aggredito anche il proprietario facendolo cadere a terra. Era intervenuta anche la polizia che aveva cercato in tutti i modi di far mollare la presa al cane. Il padrone del pitbull ovviamente era stato multato e denunciato. Problemi anche al Poetto, dove a intervalli regolari cani liberi si scagliano contro la colonia felina uccidendo i gattini. L’episodio più grave qualche tempo fa, quando due cani avevano aggredito anche una bambina. Tanto che il presidente della commissione Politiche per la sicurezza del Comune di Cagliari Marcello Polastri, dopo le segnalazioni di alcuni frequentatori del lungomare quartese, aveva inviato un esposto ai carabinieri, al sindaco Graziano Milia, ai consiglieri comunali, al corpo forestale, alla Leida Sardegna, alle guardie zoofile, all’Enpa e al Grig, evidenziando i pericoli per le persone causati da cani di grossa taglia che circolano liberi al Poetto.

I testimoni

E in via Della Musica un pitbull aveva aggredito una donna che portava a passeggio il suo barboncino. «Un pitbull accompagnato dal suo padrone» aveva raccontato la figlia della proprietaria, «ha azzannato il cane di mia mamma, un barboncino tenuto regolarmente al guinzaglio. Dopo che siamo riusciti a strappare il cane dalla sua bocca, il proprietario è scappato».

L’esperta

«Da noi non possiamo parlare di un randagismo vero e proprio come ad esempio in Sicilia – spiega la dottoressa Monica Pais presidente di Effetto Palla che si sta occupando della sterilizzazione dei cani dei pastori -, ma di cani che vagano liberi. Non abbiamo cani che non sono stati a contatto con l’uomo, non sono cioè veri randagi, figli e nipoti di cani che non hanno mai avuto un proprietario».

