Cani abbandonati, record di adozioni 

Boom di adozioni, trenta in tutto solo a dicembre, ma il canile Shardana di Selargius resta sempre al completo. «Quest’anno siamo riusciti a dare una famiglia a molti cani adulti che stavano nel rifugio da anni ormai», racconta Romina Magliani, la responsabile insieme al padre Salvatore e al fratello Guido della struttura sulla 387.

Boom di adozioni

Le due giornate di sensibilizzazione alle adozioni a dicembre sono andate bene - complice anche il bel tempo - ma a incidere sul trend positivo è soprattutto il lavoro che i volontari del canile fanno quotidianamente, nel rifugio e sui social con fotografie e schede di ogni singolo cane presente in struttura. «Tutte adozioni consapevoli e mirate», dice Magliani, «non un semplice dono sotto l’albero di Natale». Lo stesso slogan degli open day organizzati di recente riassumeva l’iniziativa: «A Natale non regalare un cane, regala una casa a un cane del canile». Concetto ribadito da Magliani: «Gli animali non sono pupazzi da regalare, chiunque decide di adottarne uno deve sapere a cosa va incontro, ma devo dire che le ultime adozioni sono state fatte da persone speciali e questo per noi è motivo di orgoglio».

Lilly e i suoi fratelli

Fra i cani richiesti tanti quelli più anziani, arrivati da cuccioli e nel frattempo cresciuti in canile. «Finalmente hanno trovato delle famiglie che si prenderanno cura di loro, e hanno trascorso il primo Natale fuori dal canile». Zampa, Bella, Renè, sono alcuni dei quattrozampe dati in adozione, tutti con una storia triste alle spalle. Come quella di Lilly, una meticcia diventata quasi maggiorenne, e tra le ospiti più vecchie del canile. «Dopo diversi tentativi di affido andati falliti, abbiamo deciso di adottarla noi. Preferisce stare libera qui in canile piuttosto che a casa, ma almeno non vive chiusa in un box».

Emergenza continua

A fronte di tante adozioni ci sono però molti nuovi ingressi - 44 sempre nel corso di dicembre - la maggior parte cani feriti che hanno avuto bisogno di cure particolari, altri persi momentaneamente e riportati nelle loro case dopo pochi giorni. Pochi invece i cani ritrovati a vagare per strada dopo i botti di Capodanno, tutti di proprietà restituiti ai rispettivi proprietari. «Rispetto agli anni scorsi la situazione è stata tranquilla, in passato dopo la mezzanotte non riuscivamo ad avere tregua».

Sull’emergenza freddo il canile è attrezzato, «ma le coperte da sistemare nei box non sono mai abbastanza», conclude la responsabile del rifugio.

RIPRODUZIONE RISERVATA