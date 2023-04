«Cani abbandonati, la Regione ci aiuti a sostenere le spese» 

«Le adozioni stanno andando bene e come Amministrazione cerchiamo di sensibilizzare, ma non possiamo far finta di nulla: i cani abbandonati sono un costo per i Comuni. La Regione ci aiuti». A denunciare la situazione è il sindaco di Villasor, Massimo Pinna, che analizzando i dati delle adozioni dei cani randagi spiega anche le difficoltà che le amministrazioni comunali devono affrontare in termini economici per la cura degli amici a quattro zampe. «Solo nell’ultimo anno sono entrati 38 cani nel canile convenzionato», continua Pinna. «Ne sono anche stati adottati nove e di questo siamo felicissimi. In totale rimangono 51 cani che al Comune costano circa 60mila euro all’anno. La verità è che sta diventando una piaga per le Amministrazioni che si fanno carico del problema. La Regione dovrebbe fare una legge per venirci incontro e aiutarci a gestire la situazione».

Il sindaco continua a puntare anche sulla sensibilizzazione: «Rimane attivo il contributo di 300 euro annui (per tre anni) a chi adotta. Il cane adottato sarà ovviamente sterilizzato, microchippato e vaccinato. La polizia municipale poi si assicura che i cani stiano bene. Presto riproporremo le campagne di sterilizzazione e rimangono aperte le iscrizioni per la microchippatura».

