Cani abbandonati, estate da bollino rosso 

Quello del maltrattamento e abbandono degli animali è, purtroppo, un fenomeno in costante crescita anche in tutta la provincia. Ma meno male ogni tanto qualcuno viene trovato e poi condannato dal giudice.

La condanna

Ieri è arrivata una sentenza emessa dal giudice del tribunale di Oristano, Cristiana Argiolas che ha condannato Giovannino Castangia, 76enne di Cabras, alla pena di 5mila euro di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali, «concedendo all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena inflitta, subordinandola al versamento di 2.500 euro a favore dell'Enpa o di altra associazione preposta alla cura degli animali». Il giudice ha accolto integralmente le richieste del pubblico ministero Daniela Muntoni.

L’imputato, difeso dall’avvocato Rinaldo Saiu, aveva abbandonato il proprio cane, un cucciolo di razza Espagneul, morto poco dopo e con terribili sofferenze.

Cuccioli a Terralba

Uno degli ultimi episodi denunciati è stato l’abbandono di tre cuccioli dentro un trasportino nelle campagne di Terralba. A segnalarlo la responsabile dell’Anta, Anna Rita Deiana: «Una coppia ha trovato uno dei cani, una femmina simil Shitzu–Pechinese, in fin di vita per il caldo sul ciglio di una strada. Nella stessa zona abbiamo scoperto il trasportino con il peluche, senza nemmeno un goccio d’acqua. Il giorno dopo ho trovato anche la sorellina, morta dopo essere stata investita mentre la terza mi è stata consegnata dal proprietario del terreno nel quale si era rifugiata. Ho chiesto delle indagini alla polizia locale, sperando che tutti gli elementi possano portare a pune l'autore».

Le lezioni

Ma come si può far capire far capire alle persone che la crudeltà contro gli animali è punita severamente?

«Bisogna recuperare l'educazione – sottolinea Deiana – Siamo andati nelle classi delle scuole per spiegare ai bambini che avere un animale è una scelta, che deve essere condivisa con tutti i componenti della famiglia. Purtroppo ancora troppo spesso è una decisione dettata dall'impulsività del momento. Il rapporto con un animale accolto in casa deve essere “naturale” perché solo chi ama e conosce il rispetto e l'etologia degli animali ha un rapporto sereno, diversamente nascono problemi e si sceglie di liberarsene».

Triste realtà

La presidente Deiana che ben conosce la realtà provinciale esprime parole molto amare: «La supponenza dell'uomo su questa terra sta facendo scempio. Nonostante si denunci, sono troppo poche le sentenze che riguardano la condanna di fatti cruenti».

Cani gratis in treno

Intanto anche quest’estate si ripete l’iniziativa voluta da Trenitalia, “Dog in tour”: fino al 15 settembre i proprietari potranno far salire i loro cani in treno gratuitamente, mostrando al controllore il certificato d’iscrizione all’anagrafe canina e anche il libretto sanitario.

