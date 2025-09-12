VaiOnline
Iglesias.
13 settembre 2025 alle 00:52

Cani abbandonati, denunciato un 31enne 

Tre cani in stato di abbandono, privi di microchip ed esposti a pericoli e intemperie, sono stati salvati dai carabinieri di Gonnesa. Durante un normale servizio perlustrativo a Iglesias, i militari sono stati insospettiti dai continui latrati provenienti da un casolare e hanno effettuato un controllo. Sul posto è intervenuto il veterinario dell’Asl, che ha disposto l’immediato trasferimento degli animali nel canile comunale di Carbonia, dove sono stati messi in sicurezza.

A seguito dell’ispezione, i carabinieri hanno denunciato in stato di libertà Andrea Loi, 31enne di Iglesias, ritenuto responsabile di abbandono di animali. L’episodio, avvenuto nella mattinata di ieri, rientra nelle attività ordinarie di vigilanza dei militari, che oltre alla sicurezza pubblica tutelano legalità e benessere degli animali.

