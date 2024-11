Cani a spasso fra le memorie dell’orrore

La precedente amministrazione aveva fatto di quel luogo una piccola piazza della Memoria per ricordare le vittime dell’olocausto: quella attuale, invece, è pronta a trasformare l’area verde di via Giovanni Falcone in un parco per lo sgambamento dei cani. Ha fatto insorgere i consiglieri di minoranza, la decisione della Giunta Garau di individuare nello spazio dedicato al ricordo dei morti della Shoah il luogo ideale per realizzare una delle tre aree dedicate al benessere animale previste nel territorio.

Le critiche

«Credo ci sia più di un motivo per il quale lo spazio individuato non sia adatto a ospitare un’area di sgambamento per cani», argomenta Silvano Corda, consigliere di opposizione e presidente della Commissione di vigilanza: «Il più importante è legato al fatto che lì la nostra amministrazione aveva creato una piazza per ricordare le vittime del nazifascismo, un luogo che per questo meriterebbe il massimo rispetto. L’area verde di via Giovanni Falcone è un giardino dedicato alle famiglie e alle persone anziane: tanti che vivono in quei condomini frequentano quello spazio, credo non possa avere alcuna utilità per i cani». Corda, inoltre, si concentra sulla sicurezza per gli animali: «Ho quattro cani, raccolti dalla strada, e sono favorevole alla nascita di luoghi dedicati al loro benessere, ma credo che la piazza individuata non sia adatta anche per una questione di sicurezza. Le vie Borsellino ed Emanuela Loi sono pericolose perché le auto sfrecciano a tutte le ore, inoltre non ci sono parcheggi. Mi auguro che l’amministrazione comunale faccia retromarcia e chieda scusa ai cittadini».

Anche per Fabrizio Cau, subentrato di recente tra i banchi della minoranza al posto di Carla Melis, la zona scelta per lo sgambamento dei cani non sarebbe adatta: «Ci sono tante zone idonee a questo scopo nel nostro territorio, quello spazio realizzato a ridosso delle abitazioni è nato per ricordare le vittime dell’olocausto e dovrebbe essere dedicato alla socialità».

L’assessora

Katiuscia Garone, assessora al Benessere animale, spiega come l’area sia stata ritenuta idonea dal comando della polizia locale e dal Servizio veterinario della Asl: «L’area per lo sgambamento dei cani è stata recintata e occupa solo una parte della zona verde. Il nostro un obiettivo è dare la possibilità ai proprietari degli animali da compagnia di avere un luogo attrezzato per i loro animali da compagnia. Realizzeremo altre aree attrezzate anche al Parco urbano e a Maddalena spiaggia».

Il sindaco

Il sindaco, Beniamino Garau, respinge le critiche della minoranza: «Si tratta di polemiche sterili. Quello spazio verde altri non è che un residuo di un’area lottizzata. Se avessero veramente voluto dedicare uno spazio commemorativo avrebbero fatto come noi, che abbiamo individuato ampi spazi per commemorare tragedie di ogni genere in luoghi decisamente più dignitosi».

RIPRODUZIONE RISERVATA