Cani a bordo, le compagnie non si adeguano 

Non sarà più solo una scena da film: un candido maremmano, lingua fuori e muso sul finestrino, potrà essere un nuovo compagno di viaggio in aereo, appena un sedile più in là del vostro. Così immagina l’Enac, l’Ente nazionale per l’aviazione civile che da maggio attende una risposta dalla compagnie, dopo aver lanciato la proposta di far viaggiare gli animali domestici oltre gli otto chili come normali passeggeri, senza trasportino.

Oggi i cani di media e grande taglia devono stare in stiva. Uno spazio angusto per l’Enac. Di qui «l’intenzione di cambiare paradigma», di fatto equiparandolo i Fido di peso ai piccoli animali che da tempo, a seconda dei vettori, hanno acquisito il diritto di volare con il proprio padrone accanto. E loro sì, a differenza dei big, vanno sistemati nella cesta da viaggio, rigorosamente omologata.

Decisioni prese non ce ne sono. «Aeroitalia – spiega la compagnia – sta facendo tutte le valutazioni interne e studiando proposte adeguate per consentire il trasporto degli animali domestici oltre i dodici chili. La taglia massima ad aggi consentita. Sul resto ci vuole ancora qualche settimana». Vueling ammette già «cani, gatti, uccelli (esclusi i rapaci) e tartarughe». Devono avere «microchip e passaporto sanitario». Per loro è previsto pure un pasto dedicato del menù a pagamento. «Pet food», si chiama. Non sono graditi invece «roditori, conigli, puzzole, animali da cortile, rapaci, pesci e rettili». Ma sui cani di grande taglia è presto per dire cosa succederà. Cani guida a parte, l’eccezione, oggi i vettori vendono posti a sedere solo per gli umani. ( al. car. )

