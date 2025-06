Canestri, musica e cultura 

Due giorni di basket, cultura street e musica in memoria di uno dei grandi padri fondatori del basket cagliaritano: Piero Rigucci, scomparso lo scorso marzo a 82 anni. È questo lo spirito che animerà l’edizione 2025 di Rebound Street, in programma il 27 e 28 giugno tra il PalaPirastu di Cagliari e la vicina pista di pattinaggio. Un festival urbano che intreccia sport, arte e inclusione, con un tributo speciale a un uomo che ha segnato la storia cestistica della città.

Cosa succede

Organizzato dal Team Rebound con il patrocinio del Comune, di Sport e Salute e dell’Eisi, l’evento punta a confermare la propria identità ibrida: competizione, creatività e cittadinanza “attiva”. Il programma prevede tornei di streetball 3 contro 3 per tutte le fasce d’età (categorie Pro, Old School, Junior e Kids), esibizioni di skate e break dance, live painting, attività per famiglie e momenti di riflessione su temi come accessibilità, inclusione e sport per tutti. Tra le novità il debutto ufficiale del baskin, disciplina che consente la partecipazione congiunta di atleti con e senza disabilità. A rendere possibile l’iniziativa, la collaborazione con realtà impegnate nello sport inclusivo come Millesport, Abilità e Baskin Mogoro. Attesi circa 600 partecipanti, tra cui anche i ragazzi dell’associazione Codice Segreto, coinvolti in attività e tornei.

«Rebound cresce, ma resta sempre fedele al suo dna», dice l’organizzatore Roberto Pintor, «l’obiettivo è unire le differenze, valorizzare i talenti e costruire ponti». (ro.r.)

RIPRODUZIONE RISERVATA