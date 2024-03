Canestri d’amore per Michele 

Un canestro per Michele Riontino. È questo il motto che ha accompagnato l’evento sportivo, che si è svolto al palazzetto di Bari Sardo, organizzato da Ogliastra basket per una raccolta fondi a favore dell’uomo affetto da Sla. Il progredire della malattia non gli permette di affrontare un viaggio seduto su un sedile e per questo ha bisogno di un mezzo attrezzato. I cestisti hanno dato vita a una partita di beneficenza a supporto della raccolta lanciata dalla famiglia di Michele sulla piattaforma Gofundme. Sul parquet sono stati impegnati le ragazze nel campionato Under 15, i piccoli atleti del minibasket Ogliastra basket di Girasole e Bari Sardo che hanno giocato la loro gara più importante per sostenere la causa di Michele. Al culmine dell’evento un’amichevole dei cadetti Under 17. «Questo è solo un primo piccolo step, un inizio, c’è bisogno dell’aiuto di tutti per fare il canestro più importante», hanno detto i responsabili del club sportivo. (ro. se.)

