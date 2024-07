Cane ucciso:  otto mesi a un pastore 

Viterbo . È stato condannato a 8 mesi di reclusione, e a pagare una multa di 12mila euro, il pastore che il 18 febbraio 2021 a Montefiascone, provincia di Viterbo, aveva legato e trascinato un cane con la sua auto, provocandone la morte. Una condanna per maltrattamento aggravato dalla morte dell’animale. Quel giorno di tre anni fa, i carabinieri, allertati da una telefonata, sono intervenuti fermando poco dopo il pastore alla guida dell’auto a cui era ancora legato il povero animale, ormai esanime. «La condanna», sottolinea la Lav, l’associazione che tutela i diritti degli animali, «è un atto dovuto di giustizia». Ma una pena così esigua, avverte Michela Brambilla, presidente della Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente, «è inaccettabile. Dobbiamo inasprire le pene per chi maltratta e uccide, come prevede una mia proposta di legge, in modo che questi criminali vadano davvero in prigione».

