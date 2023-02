Cane ucciso con una fucilata 

Il piccolo Oscar, un cagnolino meticcio di 10 anni, non passeggerà più per via Umberto I, come solitamente faceva, senza creare alcun disturbo. È stato freddato da un colpo di carabina ad aria compressa partito da una casa nel centro storico del paese. Dopo le indagini, i carabinieri hanno ricostruito l’accaduto e un 62 enne di Gesturi, Desiderio Medda, ex meccanico, è indagato per uccisione di animale, ma gli accertamenti sono ancora in corso. Oscar era un cane pacifico, simpatico a detta di tutti: è stato ucciso, senza apparente motivo, e non rientrerà più dal suo padrone.

La dinamica

I fatti risalgono a qualche mese fa. L’uomo avrebbe sparato un colpo di carabina contro Oscar, che passeggiava in strada, sotto casa sua, freddandolo. Il cagnolino è stato raggiunto al torace da un piombino in metallo, calibro 4,5, utilizzato proprio nei fucili ad aria compressa.

La storia ha scosso il paese. Il cane era riverso in via Umberto I, moribondo, a poca distanza dall’abitazione di Medda. L’animale sembrava che fosse stato investito ed è stato subito trasportato in una clinica veterinaria di Monserrato. I veterinari hanno scoperto che era stato raggiunto da un piombino che lo ha ucciso subito dopo il ricovero in clinica, penetrato in profondità nel torace e capace di perforare un polmone.

Le indagini