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Baunei.
13 luglio 2026 alle 00:17

Cane taglia la strada, Porsche nella scarpata 

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«L’incidente? Colpa di un cane che ha attraversato all’improvviso». Così un turista tedesco ha spiegato ai carabinieri della compagnia di Lanusei la dinamica dell’incidente, accaduto sabato sera sull’Orientale, tra Baunei e Urzulei, in cui ha distrutto la sua Porsche 911 Gt3 Rs, auto con valore di mercato di oltre 250 mila euro. Secondo la versione del conducente, che sta trascorrendo un periodo di ferie nell’Isola insieme ad altri appassionati di fuoriserie, l’incidente sarebbe stato provocato dall’attraversamento improvviso di un cane che gli avrebbe fatto perdere il controllo della Porsche. A quel punto l’uscita di strada, sempre stando al racconto, sarebbe stata inevitabile. Nell’impatto, l’auto ha sfondato il guard rail ed è piombata in una leggera scarpata, terminando la corsa dopo pochi metri tra la vegetazione. Sul posto, oltre ai militari, sono arrivati i volontari del 118, che hanno trovato il conducente in condizioni rassicuranti (a parte un lieve trauma al braccio, l’uomo è rimasto illeso), e un carroattrezzi che ha recuperato il mezzo, i cui danni sono piuttosto ingenti. La viabilità sull’Orientale, tratto tanto caro ad appassionati di motori, ha subito rallentamenti dovuti alle operazioni di accertamento dei fatti e di recupero dell’auto. (ro. se.)

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