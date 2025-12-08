VaiOnline
Lotzorai.
09 dicembre 2025 alle 00:16

Cane seviziato: squarcio in gola 

Sono serviti novanta punti per suturare la ferita alla collottola 

Rock è stato accoltellato in pieno giorno. Vittima di una tortura inaudita, il meticcio di dieci anni è in condizioni critiche. Ha bisogno di cure e di essere monitorato ogni istante, dopo che la veterinaria cui si è rivolto il proprietario gli ha suturato la ferita sulla collottola con una novantina di punti. L’episodio è accaduto venerdì mattina a Donigala, quartiere che apre verso il mare di Lotzorai. L’animale, che non è ancora fuori pericolo, è di proprietà di Marco Mura, 43enne del posto, che ha deciso di rendere pubblico l’accaduto e oggi formalizzerà la denuncia dai carabinieri.

Brutale aggressione

Marco Mura un’idea di chi possa aver ferito il suo cane se l’è fatta ma la tiene per sé. «Ne parlerò con i carabinieri», dice il proprietario di Rock, il cane che è ancora agonizzante dopo che qualcuno ha affondato la lama di un coltello sulla sua collottola, squarciandogliela. Il fatto è accaduto non lontano dall’abitazione dell’uomo. Il cane è un abitudinario. Fa il suo solito giro nel quartiere e poi rientra dal suo proprietario. È diventato la mascotte di casa, da dieci anni è uno di famiglia. «Immagino che qualcuno abbia visto cos’hanno fatto a Rock», dice Mura, che insieme alla madre si sta prendendo cura del meticcio nel capezzale domestico dove la vittima dell’aggressione lotta per la vita. «Voglio che si sappia cosa è successo affinché si sensibilizzi l’opinione pubblica. Non è accettabile che nella nostra comunità succedano queste cose. Il cane non ha mai fatto del male a nessuno, esce di casa ogni giorno e gira un po’ tra le strade del quartiere». Mura confida che qualcuno possa aver visto cos’è accaduto a Rock. Dei suoi sospetti ne parlerà con i militari della stazione di Santa Maria Navarrese con i quali ha appuntamento nella mattinata di oggi.

Quando venerdì Rock è rientrato a casa era in condizioni disperate, completamente insanguinato e devastato dalla sofferenza provocata da quella lama che gli ha scavato una profonda ferita al collo.

Novanta punti

L’intervento è durato parecchie ore. La veterinaria gli ha praticato una cucitura a filo continuo, una novantina di punti. «È stato un gesto ignobile e non è la prima volta che accade: tempo fa gli avevano preparato crocchette con ami dentro e l’avevo salvato per miracolo», racconta amareggiato il proprietario.

