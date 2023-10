Cane scivola dalla scogliera, salvato dai vigili del fuoco 

Stava passeggiando e correndo lungo la scogliera di Su Tingiosu, nella marina di Cabras, quando un cane da caccia è precipitato giù dalla falesia facendo un volo di circa venti metri. Immediatamente il proprietario dell’animale ha chiesto l’intervento dei vigili del fuoco di Oristano che lo hanno recuperato sano e salvo.

L’allarme è scattato ieri mattina, quando alla sede centrale del Comando provinciale del 115 di Oristano, è arrivata una richiesta di soccorso per il cane da caccia in difficoltà. Il proprietario del setter inglese tricolore, di nome Maya, ha raccontato che il suo cane era scivolato dalla scogliera, alta circa 20 metri. Sono stati momenti di grande apprensione, raggiungere l’animale sarebbe potuto essere molto rischioso per i non addetti ai lavori visto che la scogliera è molto ripida. Fortunatamente un tappeto di posidonia, depositata nell’insenatura, ha attutito l’urto e, quando sono arrivati i soccorsi, il cane era soltanto spaventato e un po’ spaesato.

La squadra dei vigili del fuoco è intervenuta con tecniche Saf (Speleo alpino fluviali) ed è riuscita a raggiungere subito il cane: lo ha imbragato e messo in sicurezza, poi i vigili lo hanno riportato al sicuro consegnandolo al proprietario che lo attendeva con ansia e grande preoccupazione. Il cane sta bene e alla fine tutti hanno potuto tirare un sospiro di sollievo.

