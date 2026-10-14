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Triei.
15 ottobre 2026 alle 00:40

Cane salvato dopo nove giorni 

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Nove giorni senz’acqua né cibo, aggrappato a una cengia di roccia a strapiombo sul vuoto. Ha sentito l’elicottero che lo cercava e per la paura si è nascosto ancora di più. Nelle campagne di Triei, a sud-ovest del complesso nuragico di Bau Nuraxi, un cane da caccia, che il 4 ottobre scorso aveva inseguito i mufloni ed era finito in una scarpata, è stato strappato alla morte dai vigili del fuoco di Tortolì, che si sono calati con le corde e, metro dopo metro, con la pazienza di chi conosce bene la roccia, hanno raggiunto il segugio. Aveva gli occhi lucidi per la paura e la sete. Non ha ringhiato. Ha capito e si è fatto avvicinare.Solo corde, imbraghi, caschi e passi lenti. Hanno visto il cane, sporco e magrissimo, provato dopo nove giorni di passione. Uno dei vigili se l’è legato al petto, stretto dentro la pettorina e ha dato il segnale per risalire. Roccia contro roccia, fatica contro fatica, finché l’ombra della scarpata non è diventata di nuovo luce. Nove giorni dopo, il cane è tornato a terra. Tremante ma vivo. Occhi lucidi e le mani ancora tremanti, il padrone non riusciva a smettere di ringraziare la squadra del 115: pensava di averlo perso per sempre, gli hanno restituito il cane. (ro. se.)

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