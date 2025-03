Cane salvato dai vigili del fuoco 

Ieri mattina, poco prima delle 10, i Vigili del fuoco di Cagliari sono intervenuti nelle campagne di Assemini, in località Sant’Andrea, per prestare soccorso a un cane. Il giovane esemplare, meticcio di media stazza il cui pelo richiama quello del Dogo sardo, è rimasto incastrato sotto la recinzione metallica di un terreno privato riportando leggere ferite per via del filo spinato posizionato alla base del confine.

Un passante si è accorto della presenza del cane che con un verso di disperazione ha attirato la sua attenzione. L’uomo ha allertato immediatamente i soccorsi.

I vgili del fuoco, arrivati sul posto muniti di guanti e cesoie, hanno tagliato un pezzo della rete e sfilato via l’impaurito animale che è stato poi affidato alle cure veterinarie in un vicino canile convenzionato con l’amministrazione comunale di Assemini. (sa. sa.)

