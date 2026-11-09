«Cane malato? Nessuna cura nel weekend» 

Il cane e il gatto si ammalano o si aggravano improvvisamente il fine settimana o fuori dall’orario degli ambulatori privati? Impossibile trovare un veterinario che risponda o tanto meno una clinica nell’intero territorio del Sulcis Iglesiente aperta 24 ore su 24. Ha così inizio la via crucis per i proprietari degli animali domestici che provano a trovare risposte, con il rischio che tutto si trasformi in un calvario per gli animali che non ce la fanno ad attendere che qualcuno si renda disponibile. E così anche situazioni potenzialmente risolvibili si chiudono nel modo più tragico a meno che non si abbia la possibilità, soprattutto economica, di una trasferta sino a Cagliari.

La richiesta

Partendo da questa gravosa situazione, il consigliere comunale di Carbonia Avanti, Gianluca Arru, attraverso la presentazione di una mozione, si è fatto promotore di una richiesta per trovare strumenti, neanche troppo complessi, per arrivare ad una giusta soluzione. La mozione, che ancora dovrà essere discussa in aula, parte dalla constatazione che «a tutt’oggi il territorio risulta sprovvisto di una clinica o di un servizio che possa garantire una copertura totale dell’assistenza degli animali d’affezione nei giorni festivi e nelle ore notturne». Come supplire a questa mancanza? Il consigliere Arru offre due suggerimenti. Il primo: «Attivare un interlocuzione con il servizio veterinario della Asl affinché garantisca una copertura, anche dietro pagamento di un ticket, nei giorni festivi e nelle ore notturne, considerato che questo servizio risulta già attivo per i cani e gatti randagi in difficoltà». In alternativa l’esponente di maggioranza chiede di «valutare la possibilità di una convenzione o interlocuzione con veterinari privati che a turno forniscano, ovviamente a pagamento, la loro disponibilità nelle ore notturne e nei giorni festivi, garantendo più tranquillità e serenità nei proprietari».

I commenti

«Magari si potesse attuare ma la vedo molto difficile visto lo scarso numero di veterinari presenti nel territorio», commenta Patrizia Sitzia legale rappresentante della Lega nazionale per la difesa del cane di Carbonia che gestisce il proprio canile in località Sa Terredda, in prossimità di via nazionale. Una lotta che si fa ancora più complicata se chi deve adottare un cane deve mettere in conto cifre stellari in caso di emergenze “fuori orario”. La Asl Sulcis in questi anni ha fatto tanto (e continua a farlo) con le campagne di microchippatura dei cani d’affezione. Massimo Maggio, responsabile del Servizi veterinario igiene urbana e lotta al randagismo, precisa: «Noi con i grandi animali abbiamo solo un ruolo di prevenzione quindi non interveniamo per emergenze, mentre per gli animali d’affezione interveniamo esclusivamente per i randagi. Vedrei bene la proposta fatta per estendere il servizio, ma andrebbe ben studiata e organizzata: servono scelte particolari che non dipendono direttamente ed esclusivamente dalla Asl ma occorrerebbe una sinergia tra più enti per risorse e personale».

RIPRODUZIONE RISERVATA