Cane lo morde ai genitali, Carles Perez ricoverato 

Il calciatore spagnolo Carles Perez, che in Italia ha giocato nella Roma, è stato ricoverato in ospedale a Salonicco dopo essere stato morso ai genitali da un cane. In Grecia all’Aris Salonicco, reduce dal prestito al Getafe (il suo cartellino appartiene al Celta Vigo) dove ha messo assieme 27 partite e tre gol, l’attaccante oggi avrebbe dovuto giocare il preliminare di Conference League in campo neutro a Debrecen, in Ungheria, contro gli israeliani dell’Hapoel Beer-Sheva, ma sarà operato nelle prossime e per il recupero serviranno alcune settimane.

Secondo quanto ricostruito, Carles Perez stava passeggiando con il proprio cane quando l’animale è stato attaccato da un altro cane, lasciato sciolto dal padrone, l’ex giallorosso sarebbe intervenuto per difendere il suo e sarebbe stato morso dall’altro, che gli avrebbe procurato una ferita sulla quale sarebbero stati applicati sei punti di sutura. Ora è ricoverato sotto osservazione in attesa di essere operato.

