Cane legato con un laccio e lasciato morire di stenti 

Legata con un laccio strettissimo di ferro all'addome è morta di stenti tra atroci sofferenze. Una femmina di maremmano è stata trovata morta ieri sul ciglio della strada allo svincolo per Cea tra Tortolì e Bari Sardo. È l'ennesimo gesto criminale contro gli animali in Ogliastra. A denunciare il barbaro episodio Gianluca Mancuso di Bari Sardo, un volontario in prima linea per la difesa e tutela degli animali. Segni evidenti del laccio sul corpo del cane intrappolato da chissà da quanto tempo, si era ormai conficcato nella carne. Il volontario ha avvisato le forze dell'ordine che si sono recate sul posto insieme ai veterinari. La carcassa è stato rimosso nel pomeriggio di ieri. Mancuso ha sporto denuncia contro ignoti. Interverrà anche la forestale per capire se sono presenti lacci nella zona. La foto denuncia è stata pubblicata dal volontario sui social ed è diventata virale con centinaia di condivisioni e decine e decine di commenti di utenti indignati per questo ennesimo e vergognoso atto crudele contro gli animali. È bene ricordare che le pene per reati di chi maltratta o uccide animali sono molto più severe dallo scorso anno. Si rischia una multa sino a 30 mila euro e dai sei mesi ai due anni di carcere.

RIPRODUZIONE RISERVATA