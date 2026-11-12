Preoccupazione a Quartucciu per alcune segnalazioni relative alla sicurezza dell’area cani di via Rossini. Secondo quanto riferito da una donna, i suoi due cani sarebbero stati aggrediti all’interno dello spazio da un esemplare da caccia non sorvegliato dal proprio padrone. Episodi simili avrebbero coinvolto anche altri cani, alimentando il timore tra i frequentatori dell’area. A peggiorare la situazione, come riferito dalla donna, ci sarebbero state anche aggressioni verbali da parte del proprietario del cane.

Qualche settimana fa casi analoghi erano avvenuti al parco Atzeni, riaccendendo così il dibattito sulla vigilanza nelle aree cani. La situazione di allarme è stata segnalata alla Polizia locale di Quartucciu, come confermato dal comandante Fabio Carboni: «Provvederemo quanto prima a delle verifiche – assicura –. I controlli vengono effettuati compatibilmente con gli altri adempimenti, in termini istituzionali, assegnati al Corpo. La segnalazione in questo caso è stata presa in carico e verranno effettuati ulteriori controlli in merito alle ultime vicende segnalate».

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