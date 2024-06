Cane ferito da un amo da pesca nella Dog Beach: nuove proteste 

Di destinare un altro tratto di spiaggia ai cani lo chiedono da tempo, ma alla fine anche quest’anno i proprietari degli animali sono stati costretti a ritornare nella solita dog beach a Margine Rosso, nel tratto sotto la ringhiera. E subito sono emersi i problemi di sempre.

È nota infatti, la difficile convivenza tra i quattro zampe e i pescatori che ogni sera e la mattina presto si ritrovano proprio là sotto. E a farne le spese è stato un cane che nei giorni scorsi si è ritrovato con un amo in bocca.

Da qui la corsa dal veterinario che per fortuna è riuscito a salvare l’animale. Merito soprattutto della proprietaria che si è accorta subito di quello che era successo. Ha notato infatti che la lenza usciva dalla bocca dell’animale e l’ha portato subito in un pronto soccorso veterinario. Perché poteva finire pure peggio: in questi casi infatti non sempre ci si accorge che il cane abbia inghiottito l’amo e soltanto dopo si manifestano sintomi e danni più gravi che possono portare anche alla morte.

I problemi alla Dog Beach di Margine Rosso era sorto fin dalla sua istituzione stagionale anni fa. Più volte infatti i cani avevano mangiato delle polpette avvelenate disseminate nello spazio.

