Cane eroe ucciso con i chiodi in un wurstel Salvò nove vite 

Taranto. È stato ucciso lanciandogli un wurstel pieno di chiodi, eppure nei suoi 7 anni di vita aveva salvato nove persone e ricevuto vari riconoscimenti. Bruno, un bell’esemplare di bloodhound, è stato trovato morto all’alba di tre giorni fa in una pozza di sangue nel centro di addestramento dell’unità cinofila Endas. «Oggi sono morto insieme a te, hai lottato per una vita intera ad aiutare l’essere umano, e lo stesso umano ti ha fatto questo. Assassini, lo avete ucciso facendolo soffrire per ore - ha scritto il responsabile del centro, Arcangelo Caressa - Quando un vostro parente avrà bisogno di Bruno, lui non ci sarà. Ti voglio bene amico mio». Bruno aveva partecipato a diverse operazioni di ricerca e soccorso e ad altre contro l’organizzazione di lotte clandestine tra cani, e per questo c’è chi sospetta che sia stato ucciso per vendetta. «Una notizia che stringe i cuore, un atto vile, codardo, inaccettabile. Grazie per tutto ciò che hai fatto, Bruno», ha scritto su X Giorgia Meloni, postando la pagina del Messaggero dove compare sorridente accanto al cane. La deputata Michela Vittoria Brambilla ricorda che la nuova legge prevede, per chi uccide un animale adoperando sevizie o prolungandone volutamente le sofferenze, fino a 4 anni di carcere e 60mila euro di multa».

