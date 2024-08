Cane chiuso in auto sotto il sole cocente,  salvato dai vigili 

È rimasto rinchiuso in auto, sotto il sole cocente, per oltre un’ora e mezza. Poi un povero Beagle è stato salvato dai vigili del fuoco. Erano circa le 17 quando una donna ha notato un cane bloccato dentro una Citroen, parcheggiata fra via Marche e via Campania. Finestrini chiusi, temperatura a circa 40 gradi dentro l’abitacolo e il povero esemplare di Beagle in evidente difficoltà. Immediatamente è stato chiesto l’intervento della polizia locale che ha subito allertato i vigili del fuoco: pochi minuti e gli uomini del 115 hanno aperto l’auto e soccorso il cane. Il povero Beagle alla vista dei soccorritori ha iniziato a scodinzolare, subito è stato dissetato e coccolato dai vigili del fuoco fino all’arrivo dei proprietari, due turisti francesi che sono stati ripresi per aver lasciato il cane in quelle condizioni, mettendo a serio rischio la sua vita. I turisti avrebbero anche protestato perché l’auto è stata forzata, ma rischiano una denuncia per maltrattamento di animali. ( v.p. )

